Chiara Ferragni su TikTok con il trucco sbavato e le occhiaie

Chiara Ferragni su TikTok con il trucco sbavato su tutto il viso e con le occhiaie. Una versione decisamente inedita per l’influencer più famosa d’Italia che, questa volta, mette d’accordo tutti.

La moglie di Fedez si mostra senza filtri. Ha le occhiaie di una persona che si è appena svegliata. Nel video commenta di aver commesso l’errore di essere andata a letto senza struccarsi. Il risultato, al mattino è un disastro. Il make-up ha sbavato su tutto il viso. Siamo abituati sempre a vederla curata e truccata. Questa volta no. Nell’annunciare il video spiega: “Ieri sera ho detto, non mi strucco ma tengo il make-up occhi perché è così bello così domani mattina ce l’ho ancora ma non è andata proprio come credevo”.

I fan apprezzano

I commenti dei fan sono stati tantissimi. Chiara è stata travolta da una pioggia di commenti positivi. La maggioranza da parte di donne che le hanno dato la loro “massima solidarietà”. “Chiara una di noi” scrive qualcuna. ” Io la domenica mattina”, “mi rivedo in lei”, “potrei assomigliarti solo in questo” scrivono altre commentatrici. Per vedere il video clicca qui.