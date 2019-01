ROMA – Chiara Ferragni e Fedez continuano le loro vacanze di Capodanno e luna di miele alle Maldive. Con l’influencer e il marito Fedez non c’è il piccolo Leone: la vacanza è quindi un’occasione per stare insieme e passare tanti momenti romantici documentati, come era inevitabile nel loro caso, su Instagram.

Chiara si è fatta ora riprendere dal marito mentre fa il bagno nella vasca da bagno della sua lussuosa suite. In un altro post i due sono abbracciati in mare, seguito dalla didascalia: “Magici giorni e notti con la mia metà. Nuotavamo col tramonto e ora ascoltiamo le nostre canzoni preferite su un divano con il vento che ci accarezza”. In un altro scatto ancora, la coppia sta su un’altalena nel mare e si bacia.

I due stanno trascorrendo la luna di miele nel resort Kudadoo Maldives Private Island. La vacanza, l’ultimo atto del matrimonio dell’anno che si è svolto quest’estate a Noto in Sicilia, costa la bellezza di 4 mila euro a notte: il costo comprende una piscina privata e un maggiordomo disponibile 24 ore su 24. Il costo è decisamente eccessivo per noi comuni mortali, ma la coppia in questione ci ha ormai abbituati a situazioni del genere.