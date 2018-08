ROMA – Chiara Ferragni finisce nel mirino degli utenti dei social per un abito troppo provocante. La blogger ha postato su Instagram una foto prima di andare in discoteca con Fedez e altri amici. L’abito che indossa ha due vertiginosi spacchi ai lati, che lasciano intravedere la biancheria…che non c’è [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Ma come al solito gli haters non si sono fatti pregare e hanno inondato lo scatto, condiviso su Instagram da Chiara, di una serie di commenti poco simpatici del tipo “Sei una mamma, perchè ti conci in quel modo? Non ti sta neanche bene” e “Ma il tuo fidanzato ti lascia uscire conciata così?”. La Ferragni ha risposto piccata e anche Fedez si è unito alla compagna per rimettere in riga gli utenti.

Non è la prima volta che la neo mamma appare mezza nuda sui social. Inoltre di recente un paparazzo l’ha beccata anche mentre perdeva la mutandina del costume a bordo di uno yacht.