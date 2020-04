ROMA – “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)”.

A scriverlo nel commento che accompagna la foto su Instagram è l’influencer Chiara Nasti. Nello scatto, la ragazza appare al volante di una lussuosa auto sportiva che, si deduce da quello che lei scrive, le ha regalato il padre Enzo.

Per molti si tratta di parole fuori luogo in un momento come questo, in cui le persone soffono per il coronavirus e per la conseguente crisi economica.

Chiara Nasti, chi è l’influncer.

La Nasti è una fashion influencer tra le più famose in Italia. Chiara è nata a Napoli il 22 gennaio del 1998 nel quartiere napoletano di Materdei, ama la moda e vanta centinaia di follower sulle sue pagine social.

Chiara è Figlia di Enzo Nasti e Gabriella Argento, due commercianti partenopei molto conosciuti. La fashion blogger ha anche una sorella altrettanto famosa: si tratta della tronista Angela Nasti(fonte: Il Fatto Quotidiano, Instagram).