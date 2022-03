Cieli gialli per la sabbia del Sahara: dalla Spagna a Ginevra, oggi anche in Italia FOTO Ansa

La sabbia del Sahara ha colorato di giallo i cieli di Spagna e Svizzera e nelle prossime ore dovrebbe fare lo stesso anche con l’Italia. Si tratta di episodi di caligine provocati da una perturbazione atmosferica che ha colpito diverse Nazioni che si appresta a fare lo stesso anche nel nostro Paese.

Cieli gialli per la sabbia del Sahara, tutto è iniziato in Spagna…

Questa coltre di fango e di sabbia arriva dal Sahara. Si tratta del più vasto deserto caldo della Terra, con una superficie di 9000000 km², posto nell’Africa settentrionale, tra 16° di longitudine ovest e 35° longitudine est, e attraversato dal Tropico del Cancro.

La prima Nazione colpita da questo fenomeno atmosferico è stata la Spagna. Diciamo subito che la Penisola Iberica non è nuova a cose di questo tipo. Anzi il fenomeno del cielo colorato di giallo è addirittura abituale nelle Isole Canarie. Ma non nel resto del Paese. Quindi la sabbia ha colpito prima le città di Murcia e Almeira, per poi diffondersi nel resto del Paese.

I sanitari consigliano di ridurre le attività all’aperto in presenza di questi fenomeni. Consiglio soprattutto per le persone che soffrono di problemi respiratori. Quindi è consigliato anche l’utilizzo delle mascherine che ormai sono diventate abituali per via del Covid.

Cieli gialli anche in Italia? Il fenomeno è atteso nelle prossime ore

Il fenomeno, nelle ultime ore, si è esteso raggiungendo i Pirenei, la Francia meridionale e alcune zone della Svizzera. In Svizzera, sono state colpite soprattutto le città di Ginevra e Berna. Nelle prossime ore, la ‘tempesta gialla’ dovrebbe abbattersi anche in Italia.