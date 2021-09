Cinghiali a Roma, Claudia Gerini li filma in un parco: “Qui anche bambini, ma il Comune non fa nulla”

Claudia Gerini in una storia Instagram ha mostrato un gruppo di cinghiali in cui si è imbattuta questa mattina, 6 settembre, in un parco di Roma Nord, mentre passeggiava col suo cane. L’attrice si è sfogata per la sitauzione e soprattutto per i pericoli che possono creare i cinghiali, visto che nell’area, oltre ad esserci diverse persone che portano i propri amici a quattro zampe a passeggio, c’è pure una scuola, con parco giochi per i bambini.

Claudia Gerini al parco con un branco di cinghiali

“Parco a Roma Nord, pieno di cinghiali, non si può nemmeno fare una passeggiata con i cani” dice nel video la Gerini che nel frattempo riprendeva il gruppo di animali a qualche decina di metri di distanza. Dopo, ha subito spostato la videocamera e mostra che nel giardino in cui si trova c’è una struttura scolastica. “Ce ne andiamo, non si può. Qua ci sono i bambini che entrano a scuola, lì i cinghiali. Infatti i bambini devono stare attenti ai cinghiali. Chiamano il Comune ma non fa nulla” ha aggiunto.

Cinghiali a Roma, il perché del fenomeno

Un fenomeno quello dei cinghiali in città a Roma che va avanti da anni. Gli esperti concordano nel dire che gli animali selvatici come i cinghiali sconfinano dalla loro zona per andare in cerca di cibo e la sporcizia è una delle principali cause del loro arrivo nell’area urbana.