Claudia Schiffer, la foto che fa impazzire i fan

BERLINO – Claudia Schiffer festeggia i 25 anni della rivista Self Magazine con una foto davvero osé. La supermodella tedesca, star delle passerelle negli anni Novanta, nonostante i suoi 48 anni è in forma smagliante. E lo dimostra con uno scatto in déshabillé.

La bionda icona di Gianni Versace si è fatta fotografare completamente nuda davanti ad uno specchio. A coprire giusto il minimo indispensabile solo una piccola borsa matelassé nera firmata Chanel. Quasi impercettibile anche il trucco, mentre i capelli color platino sono sciolti sulle spalle.

Con la sua carnagione candida e lo sguardo magnetico Claudia Schiffer sembra festeggiare più che i 25 anni della rivista i suoi quasi 50 anni portati in modo superlativo. (Fonte: Instagram)