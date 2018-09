Claudio Baglioni al centro dell’attenzione non tanto per il recente concerto all’Arena di Verona ma per via delle parole del figlio Giovanni.

Il figlio d’arte è un noto e apprezzato chitarrista, un virtuoso della chitarra acustica. Giovanni, classe 1982, ha pubblicato per l’ennesima volta un post su Twitter contro Roberto Burioni, il medico virologo che da anni combatte sul web contro l’ignoranza di chi non vuole vaccinare i figli basandosi su informazioni errate e anti scientifiche.

Baglioni scrive: “Sono 2 giorni che defeco al mattino e penso a @ RobertoBurioni. Grazie dottore!”. Il post non è sfuggito ai tanti follower ed anche allo stesso Burioni, preso già di mira anche in passato: “Sono felice di contribuire alla sua salute, è importante per un artista di grande successo come lei”.

Tantissimi hanno detto di essere rimasti delusi dalle parole del figlio di Claudio Baglioni: “Da te non me lo aspettavo! Fan di tuo padre da anni, viva grazie ai vaccini, per una malattia rara che combatto da sempre, per me questa è una grande delusione”,scrive Laura. Mandy aggiunge: “La delusione non è che sia no vax! La delusione è che è un coglione, il resto è una relazione causa-effetto”.

Baglioni risponde provando a spiegare di avercela con Burioni senza essere per forza un No Vax: “Dal fatto che lo abbia apostrofato così, e che dunque si possa legittimamente supporre che non ami almeno qualcosa del suo personaggio, non ne consegue che si possa interpretare tutto il resto come pare e piace”.

Giovanni Baglioni è un chitarrista famoso in tutto il mondo. Ha collaborato con diversi musicisti importanti e ha perfezionato la sua formazione con alcuni corsi all’estero. Nel 2009 ha pubblicato il primo album intitolato “Anima Meccanica”, seguito da un tour in giro per il mondo e diverse apparizioni nei festival internazionali. Il suo vasto repertorio è ispirato da grandi professionisti della chitarra acustica.

Fra Claudio e Giovanni Baglioni c’è un ottimo rapporto, anche se il musicista non ha mai nascosto la difficoltà nel portare un cognome così importante. In più di un’occasione ha affermato di sentirsi molto simile a suo padre.