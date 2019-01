BARCELLONA – L’attore Claudio Santamaria senza vestiti in una stanza di albergo a Barcellona. A pubblicare lo scatto è la compagna, la giornalista Francesca Barra che, su Instagram, scrive: “Dicono che il nudo femminile sia più bello di quello maschile. Sbagliano. Volevo provarlo”.

La coppia, marito e moglie, è molto affiata, invidiata, chiacchierata e molto attiva sui social. Nello scatto, Santamaria è immortalato di spalle come mamma l’ha fatto, mentre si appoggia ad una finestra enorme di un albergo a Barcellona.

La didascalia recita: “Chi di nudo colpisce di nudo perisce. Foto di Francesca Barra (che si è vendicata dei suoi nudi)”. Poi aggiunge: “Ovunque. Tu. Claudio Santamaria. Dicono che il nudo femminile sia più bello di quello maschile. Sbagliano. Volevo provarlo”.

Il colpo basso della Barra è ovviamente ironico e nasce come “vendetta” per gli scatti senza vestiti realizzati da Santamaria che vedono lei come protagonista e sembra confermare ancora una volta quanto sia forte il legame della coppia.

A proposito di foto senza vestiti, lo scorso agosto ne era comparsa una che Instagram non aveva “gradito” decidendo di rimuoverla. Si trattadi uno scatto in cui la coppia appariva insieme nella doccia. I loro corpi erano coperti da un vetro opaco che Instagram non aveva comunque gradito. Dopo la rimozione, l’attore aveva scritto: “La foto che avevamo pubblicato questa mattina in cui eravamo ritratti io e Francesca abbracciati in doccia visti attraverso un vetro opaco, è stata rimossa da Instagram perché non segue le loro ‘Community Guidelines in merito a nudo o por**grafia”.

“Siamo indignati e arrabbiati – aveva scritto ancora l’attore – dal momento che su tantissimi profili vengono mostrati culi e tette senza nessun senso artistico. Vi sono alcuni fotografi di nudo che pubblicano foto erotiche e non vengono censurati. Incoerenza e censura, vi meritate i selfie sopra a degli unicorni gonfiabili. Instagram non cancella commenti che alimentano odio e violenza, ma cancella una foto che non ha nulla di osceno o por**grafico. Pubblicheremo la foto su altri social. Ripostate per favore”.

L’immagine era stata poi ripostata dall’attore (di cui si parla anche di una possibile partecipazione a Sanremo 2019) via Twitter.