TOKYO – Coca-Cola rompe la sua lunga tradizione a guarda alle bevande alcoliche. Dopo 130 anni di soda, il colosso delle bollicine [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha messo in commercio una popolare bibita alcolica conosciuta come Chu-Hi, che contiene il distillato shochu e acqua gassata di vari sapori.

La bevanda, contenuta nella popolare lattina Coca-Cola (la foto in fondo al pezzo), sarà lanciata solo in Giappone, dove le bevande Chu-Hi sono molto popolari.

In tutto le Chu-Hi sono tre, tutte al sapore di limone, con un tasso alcolico del 3, 5 e 8 per cento. Coca-Cola, che come da tradizione ha mantenuto la ricetta segreta, vuole inserirsi nel ricchissimo mercato nipponico dei soft drink frizzanti e dal sapore di frutta molto popolare in Giappone, specialmente tra le ragazze e i giovani, mercato cresciuto dal 2011 ad oggi del 40 per cento.

Queste bevande sono presentate come un’alternativa alla birra e se ne vendono moltissime. Il colosso americano ha precisato di non volere, almeno per ora, vendere questo tipo di bevande fuori dal Giappone.