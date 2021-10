Una mongolfiera utilizzata a Como per gite turistiche, la mattinata di oggi, martedì 12 ottobre, ha urtato e danneggiato il Tempio Voltiano. Il singolare incidente non ha causato feriti ed è avvenuto mentre la mongolfiera si stava alzando in volo.

Como, cestello mongolfiera colpisce i fregi del Tempio Voltiano

Il cestello ha colpito i fregi nella parte alta dell’edificio neoclassico realizzato nel 1927 che ospita il museo con i cimeli di Alessandro Volta e sorge nei giardini lungo il lago nei pressi dello stadio Sinigaglia.

Dopo l’incidente una colonnina è caduta al suolo da un’altezza di circa cinque metri, frantumandosi. Nella caduta è stata danneggiata anche la scalinata di accesso.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala per mettere in sicurezza la zona ed hanno scattato delle foto.

Tempio Voltiano, sopralluogo del Comune e della Sovrintendenza

Comune e Sovrintendenza hanno effettuato un sopralluogo per valutare i danni al monumento. Il Tempio Voltiano è un omaggio di Como al suo cittadino più illustre. E’ noto anche per essere stato raffigurato sulle vecchie banconote da 10mila lire. Il monumento è attualmente chiuso per restauri. Ciò ha favorito il fatto che al momento dell’impatto all’interno non c’era nessuno.