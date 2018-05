ROMA – Nell’attesa di un governo targato Lega e M5s, in rete spopola l’hashtag #contrattodigoverno. I punti programmatici del documento sono stati anticipati nella giornata di ieri [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play], martedì 15 maggio.

Rendere possibile l’uscita dall’euro, togliere le sanzioni a Putin, chiedere a Draghi di cancellare 250 miliardi del debito italiano: sono questi alcuni punti che hanno reso l’hashtag #contrattodigoverno trend topic.

Lega e M5s hanno replicato con una nota congiunta in cui specificano che si tratterebbe di una bozza un po’ vecchiotta. Ciò però non ferma i tantissimi utenti che hanno ironizzato sul web, Twitter in testa. Repubblica ne ha raccolti alcuni.

Il più divertente è certamente quello attribuito a Guzzanti. Su un blocchetto per appunti si leggono frasi e cancellature da bozza. Scuola: un con apostrofo, SEMPRE. Grandi opere: Operone. Premier: decide Berlusconi. Europa: decide l’Europa. Vaccini: solo per malattie portate dagli extra comunitari. Sicurezza: è colpa della sinistra. Scudetto: Napoli. Coppa Italia: Milan.