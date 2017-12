LEIDEN – La Corea del Nord potrebbe aver modificato le foto dell’ultimo test missilistico: secondo l’esperto Marco Langbroek, le costellazioni stellari sullo sfondo non sono corrette.

Le immagini del missile balistico intercontinentale Hwasong-15 (ICBM) mostrano che è stato lanciato nella notte verso un cielo stellato ma ci sono delle incongruenze. Le foto presumibilmente scattate dallo stessa angolazione, sullo sfondo mostrano costellazioni stellari differenti.

Non è noto il motivo per cui la Corea del Nord avrebbe alterato le foto ma si ritiene che sia per ragioni estetiche. Langbroek ha individuato le differenze tra le immagini e ha confrontato i tweet di due foto scattate dalla stessa angolazione e dunque, come ha scritto sul social media “scoperto le modifiche delle immagini del lancio di #Hwasong15! Due immagini dallo stesso identico punto di vista, ma con sfondi stellari completamente diversi! Orion (sud-est) versus Andromeda (nord-ovest)!” (guarda in fondo all’articolo l’immagine a confronto riproposta dal Daily Mail).

Langbroek, che vive a Leiden, Paesi Bassi, ha inoltre sottolineato che in una delle immagini, la stella bianca Sirio è assente dalla costellazione del Cane Maggiore. “In cielo, si dovrebbero vedere le costellazioni opposte ma non è così”, ha detto Langbroek alla CNN.

La Corea del Nord, mercoledì, ha lanciato l’ICBM Hwasong-15 che, prima di distruggersi in aria e atterrasse nelle acque vicine al Giappone, ha percorso 600 miglia. Gli analisti ritengono che Pyongyang non conosca a fondo la tecnologia necessaria per colpire gli Stati Uniti con una testata nucleare.