ROMA – Alessandro Morelli della Lega pubblica su Facebook un video che mostra un ragazzo di colore che invoca la morte di Salvini, della sua gente e di tutti i bianchi razzisti. “Corona, se vuoi uccidere i bianchi, anzi gli italiani, per piacere: lascia quelli bravi, cioè quelli che non sono razzisti perché sono come noi. Lasciali stare in pace. Però ammazza tutti quanti quei razzisti di me**a, cioè Salvini e la sua gente. Sì, perché non meritano di vivere. Ammazza tutti gli ignoranti e i razzisti di me**a”.

Il sito bufale.net ha verificato l’autenticità del video pensando in origine che il video fosse doppiato anche a causa della scarsissima qualità delle immagini. Il video è un frammento di un altro video più lungo, postato sulla pagina Facebook What’s in the world il 10 marzo, spiega Bufale.net, e dunque è autentico.

Il video è goliardico anche se si presta ovviamente ad essere frainteso. Il filmato comincia con il ragazzo che intona la canzone di Bello Figo. Poi dice: “Dai Corona, per piacere, non fare questo. Qualche volta io ho bisogno di uscire con i miei figli per andare a divertirmi, andare a lavorare. Queste cose qua. Io ti voglio dire una cosa: tu, se vuoi ammazzare, se vuoi uccidere i bianchi, anzi, gli italiani, per piacere lascia quelli bravi. Quelli che non sono razzisti, perché sono come noi. Lasciali stare in pace. Però ammazza tutti quanti quelli razzisti di m***a, cioè Salvini e la sua gente. Ammazzali, uccidili tutti quanti, perché non meritano di vivere. Sono tutti ignoranti e razzisti di m***a. Mi fai un grande piacere. Tu sei amico mio, no? Allora ammazzali tutti quanti. Una grande ammazzata. Questo vogliamo noi. E così viviamo tranquilli, il mondo va avanti. Va bene?” Poi saluta con un vacio con lo schiocco: “Ciao Corona, ti voglio bene”.

Il ragazzo fa anche riferimento ai neri dell’Africa, come se il coronavirus per loro non fosse un problema (e invece, purtroppo, è una cosa che riguarda anche quel continente): “Lo so che non è una cosa da ridere, però… che stai combinando Corona, amico mio? C’hai paura di noi neri, e in questi giorni ho visto bianchi che vogliono diventare neri, perché si chiedono come mai il Coronavirus non prenda mai i neri. Pure le malattie hanno paura di noi. Se volete diventare neri contattatemi”.

Alessandro Morelli ha tagliato il video e lo ha riproposto scrivendo: “Circola sul web la dichiarazione d’amore di questo “signore” che augura il Covid a Salvini e ai leghisti… Commentate voi”.

Fonte: Il Giornale, Bufale.net, Facebook