ROMA – Alessia Bonari, una giovane infermiera che lavora presso l’ospedale di Grosseto, mostra i lividi che la lascia la mascherina dopo un turno interminabile facendo un appello a tutti affinché restino a casa rispettando il decreto del Governo per non vanificare tutti i suoi sforzi e quelli dei suoi colleghi.

La giovane, tramite un post su Instagram, rivolge un appello a tutti quelli che continuano a sottovalutare l’emergenza nonostante la decisione di Conte di trasformare tutta l’Italia in una zona rossa. Alessia confessa di aver paura di andare a lavora temendo di potersi contagiare perché la mascherina potrebbe non aderire al volto, perché, distrattamente, potrebbe toccarsi con i guanti sporchi o perché le lenti potrebbero non coprirle totalmente gli occhi lasciando passare il virus. Nonostante ciò ogni giorno si reca a lavoro per aiutare chi, in questo momento, ha bisogno delle sue attenzioni e delle sue competenze.

“Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile. Noi giovani non siamo immuni al coronavirus, anche noi ci possiamo ammalare, o peggio ancora possiamo far ammalare. Non mi posso permettere il lusso di tornarmene a casa mia in quarantena, devo andare a lavoro e fare la mia parte. Voi fate la vostra, ve lo chiedo per favore”, scrive Alessia. (fonte INSTAGRAM)