VERCELLI – A Borgosesia non si parla d’altro: in città, in uno spazio per affissioni di proprietà comunale gestito da un’agenzia, è apparso un maxi manifesto che, utilizzando grafiche stilizzate, elenca i comportamenti – incluso il se**o – da tenere nei giorni della reclusione imposta dalle misure per il contenimento dell’infezione da coronavirus.

Tra le icone grafiche, ne compare una piuttosto esplicita che suggerisce un modo per impiegare il tempo in casa in coppia. Il manifesto ha suscitato, come sempre accade in questi casi, sia ironia e ilarità che riprovazione e polemica. Tra i ‘censori’ anche il sindaco leghista Paolo Tiramani, che ha dichiarato: “Siamo in un periodo estremamente critico, in cui quotidianamente ci si raffronta con problematiche importanti, non pensavo di dover preoccuparmi anche dell’imbecillità di certi individui”.

“Ammoniamo pubblicamente – ha aggiunto il sindaco – l’agenzia responsabile delle affissioni ed esigiamo che, nel rispetto del contratto, eserciti un controllo sui contenuti delle pubblicità che affigge negli spazi pubblici: non saranno più tollerate pubblicità indecorose come quella del cartello, del quale peraltro ho già ordinato la rimozione immediata”. (fonte AGI)