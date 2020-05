Coronavirus, colloquio di lavoro via Skype: i consigli su come superarlo

ROMA – La Viking, azienda leader in prodotti e servizi dedicati all’ambiente di lavoro, offre degli ottimi consigili su come svolgere un colloquio di lavoro via Skype attraverso delle infografiche che Blitz Qutodiano ripropone ai suoi lettori.

Il coronavirus ha imposto a molti di noi il lavoro da casa. E lo smart working vale ovviamente anche per chi recluta lavoro e per chi si candida: da qui l’idea di offrire questi consigli.

Spiega Viking che “molti si sono trovati a vedersi annullati i colloqui vis-à-vis (per ovvi motivi), e quindi a doverli sostenere da remoto, in videoconferenza“.

Grazie a Skype è possibile però parlare con un’altra persona avendo a disposizione una webcam munita di microfono. Basta soltanto questo e un pc, tablet o smartphone e il gioco è fatto.

La prima cosa da tenere in considerazione è il fatto che il video colloquio genera la stessa tensione di quello di persona e richiede quindi la stessa preparazione e attenzione che si ha in un colloquio faccia a faccia.

Viking suggerisce varie metodologie, legate ad esempio a come impostare correttamente la luce dello schermo. Spiega poi cosa evitare di indossare e come evitare imbarazzanti interruzioni.

Ecco i consigli sottoforma di infografica, da leggere attentamente (fonte: Viking).