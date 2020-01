ROMA – La sera in cui, a Roma, ci sono i primi due ricoveri ialiani da contagio di Coronavirus, la tv prova a rassicurare i suoi telespettatori spiegando che le modalità del contagio sono solo per contatto diretto. Niente paura nel mangiare cibo cinese, dunque.

Corrado Formigli, durante la sua Piazzapulita in onda su La7, ha fatto un gesto fortemente simbolico e plateale. Il conduttore si è mangiato un involtino primavera, uno dei cibi più noti di quella cucina. L’involtino di verdura alla griglia proveniva da un ristorante che si trova a Roma. Formigli lo ha mangiato ed ha invitato i suoi ospiti in studio a fare altrettanto: “Noi siamo amici della scienza – ha detto il conduttore – mangiate tranquilli, non viene da qui il virus. Potete andare nei ristoranti cinesi, siate razionali, crediate nella scienza, nelle persone di buonsenso. Passerà”.

A risentire della psicosi sono proprio i ristoranti cinesi, che hanno visto ridursi la clientela in maniera corposa. A raccontarlo in studio è stata Sonia di Hang Zhou, uno dei ristoranti cinesi tra i più famosi a Roma.

La mossa di Formigli ha fatto tornare alla mente l’episodio che il 21 febbraio 2006 vide protagonista Lamberto Sposini. L’allora conduttore del Tg5 mangiò un pollo in diretta per allontanare la fobia dell’influenza aviaria. Il gesto lo fece durante l’edizione delle 20 molto seguita.

Fonte: La7, YouTube, TvBlog

Lamberto Sposini mangia un pollo in diretta durante l’influenza aviaria.