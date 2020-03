Coronavirus, deputato Usa scherzava indossando maschera antigas: ora è in quarantena

ROMA – Lo scorso 4 marzo, il deputato repubblicano Matt Gaetz aveva postato la sua foto mentre indossava la maschera antigas e si preparava a votare il finanziamento di 8,3 miliardi di dollari per affrontare l’emergenza coronavirus negli Usa. Ora il deputato si è messo in autoquarantena dopo essere entrato in contatto con una persona infetta durante la Conservative Political Action Conference (Cpac).

Per lo stesso motivo si è dovuto mettere in quarantena anche il collega Doug Collins: la loro decisione di isolarsi è arrivata dopo essere stati a contatto con una persona contagiata. Stessa scelta anche per Mark Meadows, il deputato repubblicano appena nominato capo dello staff di Donald Trump, anche lui alla stessa conferenza. Nessuno dei tre è sintomatico, ma non si conoscono i risultati dei loro test.

Gaetz è un seguace della “teoria” di Trump che ha bollato il coronavirus come “una truffa dei democratici” affrettandosi a smentire i dati sulla mortalità forniti dall’Oms in base a una sua “impressione”. Trump non si è ancora nemmeno sottoposto al tampone.

Sia Gaetz, sia Collins hanno avuto modo di incontrare Trump: Gaetz lo ha fatto durante un volo nell’Air Force One in una cabina separata riservata al presidente. Il deputato ha raccontato di aver “parlato a distanza” con il presidente.

Anche Collins ha incontrato venerdì il presidente durante la sua visita alla sede dei Cdc di Atlanta e, come mostrano i media Usa, ha stretto la mano a Trump.

Meadows ha partecipato alla conferenza della fine del mese scorso ma non è chiaro se abbia incontrato il presidente Usa che, venerdì scorso, lo ha nominato chief of staff al posto Mick Mulvaney. Gaetz ha invece volato sull’aereo del presidente dopo aver appurato di aver avuto contatti con la persona risultata positiva.

