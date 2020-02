Coronavirus. Genova, in consiglio comunale con la maschera anti-infortunistica

ROMA – A Genova la psicosi da coronavirus è arrivata anche in Consiglio comunale, dove dalla giornata di lunedì 24 febbraio prosegue la discussione del bilancio annuale.

Alberto Campanella è un consigliere di Fratelli d’Italia. Il politico si è presentato sui banchi dell’aula con indosso una vistosa maschera anti-infortunistica, una di quelle normalmente utilizzate in cantiere. Quanto avvenuto ha scatenato la sala consiliare della discussione (per l’occasione a porte chiuse) ed anche i social network. “Non dovrebbero essere proprio le istituzioni a dare il buon esempio?” ha scritto qualcuno. I commenti li riporta Repubblica. “Il bello è che l’invito a non cadere in allarmismi ingiustificati arriva proprio da Comune e Regione”, si legge ancora su Facebook, dove l’immagine del consigliere mascherato è stata condivisa e commentata.

Campanella ha giustificato la scelta definendola “dettata da precauzione per motivi di salute di un mio stretto familiare“. Fra l’altro, come nota qualcuno, il tipo di maschera indossata in Consiglio non è adatta in alcun modo a prevenire il contatto con virus o batteri, almeno secondo le indicazioni a riguardo fornire dal ministero della Salute.