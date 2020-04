ROMA — Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti pubblica su Facebook una foto scattata su via Sestri, a Genova, che ritrae decine di persone che passeggiano: anziani, bambini, adulti, alcuni con ed altri senza le mascherine.

Una foto che riporta la mente ad un’epoca antecedente all’emergenza coronavirus. Peccato però che sia stata scattata oggi giovedì 2 aprile 2020 con l’Italia e la Liguria ancora alle prese con l’emergenza Covid-19. Lo stesso governatore, nello stesso post pubblica una seconda foto scattata qualche giorno fa in un ospedale ligure che ritrae una donna malata appena stubata e che fa ok con le dita mentre è circondata da medici felici di aver salvato una vita.

Toti le ha scelte per lanciare un messaggio ai suoi concittadini. Si tratta di un lungo post che invita per l’ennesima volta i cittadini genovesi (e non solo) a restare a casa: “Amici, queste sono le immagini di via Sestri a Genova questa mattina. Così proprio non ci siamo. Vorrei chiedere a questi sconsiderati cittadini se davvero ognuno di loro ha un buon motivo per essere lì. Fare la spesa, andare a comprare un giornale non può essere il pretesto per fare quattro passi al sole. È un comportamento irresponsabile, da idioti”.

Prosegue Toti: “Non vorrei che le piccole buone notizie di queste ore fossero fraintese: nei nostri ospedali si continua a morire. E ci sono medici, infermieri e sanitari che lavorano da settimane senza sosta, mettendo a rischio la propria salute. Prima di uscire e infrangere le regole guardatevi allo specchio e pensate a loro”.

“Ho già chiesto al sindaco di Genova Bucci e agli altri sindaci liguri di fare controlli a tappeto e multe salate a tutti quelli che non rispettano le norme. Saremo inflessibili, ne va della salute di tutti. Nei nostri ospedali ci sono persone ammalate che gioiscono di essere estubate, avendo comunque un casco per la ventilazione in testa, ve ne rendete conto? Vogliamo andare avanti così? Per uscire in sicurezza domani, dobbiamo rigorosamente stare a casa oggi. Non so più come dirlo!”

Fonte: Facebook