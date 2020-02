ROMA – Giulia De Lellis con la mascherina per paura di essere contagiata dal coronavirus. In una storia su Instagram, l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta: “Sono un super ansiosa, sarà anche un esempio sbagliato in questi giorni, in questi momenti quando succedono queste cose, mi dispiace ma io sono veramente ipocondriaca. Capitemi, scusatemi”.

Proprio sulle stories di Instagram Giulia De Lellis appare con la bocca coperta per il pura del contagio: “Non si trovano più di nessun tipo – ha spiegato – neanche quelle leggere. Meglio queste che nulla, volevo anche i guanti”.

La coppia cinese a Roma.

“Vogliamo rassicurare tutti, a Roma non abbiamo mai preso mezzi pubblici e siamo stati sempre in albergo”. Queste sono le prime parole dei due turisti con il coronavirus ricoverati allo Spallanzani. I due turisti hanno assicurato: “A Roma non abbiamo girato, non abbiamo visitato nulla. Ci siamo ammalati subito e abbiamo sempre mangiato in camera”.

La coppia, in Italia da una settimana, è atterrata a Malpensa e poi ha visitato alcune città, tra cui Parma e Firenze, prima di arrivare nella capitale dove ha iniziato a percepire i sintomi. “Vogliamo ringraziare tutti allo Spallanzani per quello che hanno fatto per noi”. E ancora: “Grazie a tutti per quello che hanno fatto: per i primi soccorsi, per l’accoglienza, le cure, la disponibilità… Siamo sereni”.