Coronavirus, Giuliana De Sio dopo lo Spallanzani: “Sono uno straccio di donna che però sta guarendo”

ROMA Giuliana De Sio è stata colpita dal coronavirus mentre si trovava in tournèe nel Nord Italia lo scorso febbraio. L’attrice è stata ricoverata per lungo tempo allo Spallanzani ed ora è stata dimessa.

La De Sio aveva scritto un lungo post su Facebook lo scorso 13 marzo: “Sono in isolamento allo Spallanzani da due settimane per aver contratto il virus con annessa polmonite in tournèe a meta febbraio. La solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova più dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita” aveva scritto l’attrice.

In queste ore, l’attrice napoletana ha postato una foto da casa: “Buongiorno da questo straccio di donna che però sta guarendo”. Tantissimi i commenti, con la stragrande maggioranza di questi che le augurano di rimettersi presto in forma.

In tanti le dicono invece che l’attrice resta bellissima, malgrado il periodo così duro. “Per me sei più bella di prima una dotta che lotta è sempre bellissima e tu adesso lo devi fare non solo per te stessa ma per tutte le persone che stanno cercando di sconfiggere questo nemico invisibile. Forza Giuliana abbiamo tutti bisogno anche di TE” scrive un utente. “Carissima Desio , la tua bellissima carriera d’attrice ti ha dato tantissime soddisfazioni, ma vedrai che di questa bruttissima esperienza, ne uscirai rafforzata, e col tempo darai un senzo a tutto questo dolore, abbi fiducia in te stessa,e a Dio se sei credente” scrive un secondo utente.

E ancora: “Ci sarebbe da scriverti un poema di complimenti per l attrice e la donna che sei. Ma ora meriti i più sentiti Auguri di buona guarigione. E un affettuoso abbraccio. Grande Giuliana”.

Fonte: Facebook, Il Fatto Quotidiano