Coronavirus, kit sopravvivenza per ricchi: 5mila dollari, cosa c’è dentro

ROMA – Non solo gel disinfettanti e carta igienica. In America si sta facendo incetta anche di kit di sopravvivenza. Per placare le proprie ansie alimentate dal coronavirus, il più costoso viene venduto alla cifra di 4.700 euro (5.000 dollari) e all’interno contiene aggeggi che abbiamo visto in mano a James Bond.

“I nostri magazzini sono praticamente vuoti”, le parole di Ryan Kuhlman, co-fondatore di Preppi che produce kit di sopravvivenza per scenari apocalittici. Come riporta Bloomberg, le vendite della sua azienda sono aumentate del 5.000% rispetto a febbraio. La spiegazione è semplice: “Essere in possesso dei dispositivi giusti può alleviare l’ansia” dice Kuhlman.

Ma cosa contengono questi kit di sopravvivenza? In questi giorni molti hanno acquistato anche la versione deluxe. Cinquemila dollari (4.995, per la precisione) per entrare in possesso di una borsa in fibra di alluminio con filtro anti contaminazione per l’acqua, una mascherina N-95 (le nostre FPP3), un purificatore dell’aria anti-batterico, una torcia elettrica, farmaci e materiale di primo soccorso, pannelli solari pieghevoli, due sacchi da camping per dormire, mantelle antipioggia e poi spazzolino, dentifricio e creme idratanti. (fonte CORRIERE.IT)