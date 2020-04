ROMA – Never Give Up (Non mollare mai). Questo è il messaggio pensato dall’agenzia creativa Independent Ideas e dalla LAPS Foundation di Lapo Elkann, che si pone l’obiettivo di supportare la Croce Rossa Italiana, impegnata in questi giorni su tutto il territorio italiano a sostenere i più vulnerabili nella difficile emergenza sanitaria Covid-19.

Lapo Elkann (che ha già donato migliaia di mascherine) ha messo a servizio delle persone in difficoltà il suo spirito creativo, la sua passione, la sua generosità e il suo team di lavoro promuovendo una campagna di raccolta fondi.

Gli amici che hanno aderito a questa campagna di solidarietà con tanto di mascherina tricolore sono: Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Fedez, Valeria Golino, Papu Gomez, Charles Leclerc, Giovanni Malagó, Paolo Maldini, Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Soldini, Bebe Vio, Alessandro Zanardi e Javier Zanetti.

Sempre Lapo, con il progetto social firmato dal suo brand Italia Independent, giovedì 9 aprile ha tenuto compagnia a tutti i followers (del brand e non solo) regalando loro un momento di evasione. Live sessions d’eccezione sull’account Instagram di Italia Independent, con protagonisti della musica affiancata da note e racconti inediti di ospiti speciali che si alternano giorno dopo giorno.

L’idea è quella di cercare “di strappare un sorriso in questo momento in cui per il bene di tutti ci viene chiesto di restare a casa”. Il timone è affidato a Stefano Fontana, dj e producer musicale, che ripercorrerà la storia della cultura musicale italiana spaziando su generi diversi e saltando nel tempo attraverso epoche differenti, tra pezzi caratteristici ed altri che sembreranno dei veri e propri aneddoti.

Non manca ovviamente la partecipazione straordinaria di Lapo, ideatore e produttore del progetto. Tra gli ospiti di sono previsti Linus, Fabio Volo, Samuel-Subsonica, Nicola Savino, Albertino, Malika, Nina Zilli, La Pina, Raf e Ringo e molti altri. (Fonte Adnkronos).