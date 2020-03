ROMA – Al termine della conferenza stampa del consiglio regionale della Liguria sul coronavirus che si è tenuta lo scorso 1 marzo, un telefonino comincia a squillare. E parte Stupid Love di Lady Gaga. Il presidente Toti scherzato dicendo: “Sigla finale”.

Stupid Love è il nuovo singolo della popstar italo-americana uscito qualche giorno fa. La cantante se n’è accorta ed ha retwittato il video con tanto di commento: “E questo è il motivo per cui faccio musica”. E così i 40 milioni di follower di Gaga hanno potuto assistere alla conferenza stampa della Regione Liguria a cui erano presenti, fra gli altri, il sindaco di Genova Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti.

Coronavirus, 25 casi positivi in Liguria.

Intanto restano a quota 25 i casi di persone positive al coronavirus in Liguria, includendo i due decessi registrati in Regione. In sorveglianza attiva ci sono 466 persone, con il numero più significativo nel territorio del Savonese dell’Asl 2, ha spiegato la vice presidente della Regione Liguria e assessora alla Sanità Sonia Viale.

Tra i ricoverati in Liguria tre persone sono in prognosi riservata, ha spiegato il primario di malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti. “Attualmente i pazienti ricoverati sono due a Sanremo, due ad Albenga, due a Savona e uno Spezia e si trovano tutte in buone condizioni generali – ha spiegato Bassetti -. I pazienti che risultano più critici sono stati centralizzati nell’hub regionale al San Martino e sono quattro pazienti in malattie infettive e quattro in terapia intensiva. Cinque sono già stati dimessi”.

