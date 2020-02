ROMA – Anche alla Camera è arrivata la prima mascherina. A indossarla, durante la discussione generale sul Dl intercettazioni, è la deputata di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Baldini, residente in Lombardia. “Sono un medico e so che l’unica prevenzione è non trasmettere” il coronavirus “agli altri e non prenderlo io, quindi la mascherina, gli occhiali e i guanti sono gli unici presidi che le persone comuni possono fare”, spiega. La Baldini racconta di essere stata chiamata dal presidente di turno, Ettore Rosato, dopo aver fatto il suo ingresso in aula e di avergli spiegato le ragioni della scelta. (fonte ANSA)