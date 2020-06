Coronavirus, la mascherina serve. Esperimento: ecco cosa cambia se la indossi oppure no

Coronavirus, serve davvero indossare una mascherina? Quali effetti ha sull’epidemia? Per i tanti che sono ancora scettici arriva l’esperimento.

A realizzarlo è Richard Davis, Direttore del laboratorio di microbiologia clinica al Providence Sacred Heart Medical Center in Spokane nello Stato di Washington.

Il professore ha realizzato una prova diventata virale, in cui mostra cosa significhi indossare una mascherina.

Su Twitter, Davis ha scritto:

“Cosa fa una maschera? Blocca le goccioline respiratorie provenienti dalla bocca e dalla gola. Due semplici dimostrazioni: in primo luogo, ho starnutito, cantato, parlato e tossito verso una piastra di coltura di agar con o senza mascherina”.

“Le colonie di batteri mostrano dove sono atterrate le goccioline. Una mascherina le blocca praticamente tutte”.

Cosa fa la mascherina? Nell’esperimento blocca i batteri

Davis spiega che nell’esperimento si tratta di batteri normalmente presenti nelle goccioline respiratorie delle persone.

I batteri sono presenti nelle goccioline respiratorie sia grandi sia pesanti. Non si tratta di bloccare la trasmissione del coronavirus: la mascherina chirurgica bloccherà però la maggior parte di droplets.

In una seconda dimostrazione si spiega la rilevanza del distanziamento insieme all’efficacia delle mascherine nella lotta al coronavirus.

“Ho messo le piastre di coltura batterica aperte a 2, 4 e 6 piedi di distanza e ho tossito per circa 15 secondi. Ho ripetuto l’esperimento senza mascherina”.

Le distanze tra le piastre sono 60 cm, 120 e 180. Il numero di colonie di batteri atterrano a distanze che raggiungono nella maggioranza dei casi per lo più a distanze sotto i 180 cm: la mascherina le ha bloccate quasi tutte.

Davis ricorda che non c’è nulla di “scientifico” nella sua dimostrazione: “Le colonie di batteri normali che provengono dalla mia bocca / gola mostrano la dinamica della diffusione di grandi goccioline respiratorie, come quelle che pensiamo diffondano principalmente il # COVID19 e come una maschera può bloccarle!” (fonte: Leggo, Today, Twitter).