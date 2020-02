TORINO – Mascherine vendute anche a cinquemila euro su eBay approfittando dell‘emergenza coronavirus. Ad essere venduto a costi esorbitanti, anche 5mila euro, è un kit che comprende guanti, protezioni, un disinfettante e un copriwater.

Tra il materiale sequestrato ci sono mascherine spacciate come prodotte apposta per la protezione da coronavirus, ed anche un integratore alimentare pubblicizzato come “Protezione Coronavirus – Rafforza difese immunitarie” venduto a 29 euro.

E’ quanto ha scoperto la guardia di finanza che, con il coordinamento della procura di Torino coordinata dai magistrati Vincenzo Pacileo e Alessandro Aghemo, ha intrapreso una vasta operazione varie località italiane. Sono in corso perquisizioni a carico di 22 soggetti tutti denunciati per frode in commercio e abusivismo commerciale. Tra loro ci sono imprenditori, privati cittadini e anche un operatore sanitario. Rischiano sino a 2 anni di carcere.

“Il monitoraggio continua – spiega il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Torino, generale Guido Mario Geremia – e i profili saranno oscurati. Abbiamo sequestrato anche interi kit compresi di guanti, salviette, gel e venduti a prezzi esorbitanti. Queste persone hanno fatto leva sul panico, presentando normali prodotti per l’igiene e la protezione come prodotti per una protezione totale dal Covid19″.

“Condanniamo tutte le speculazioni che qualche sciacallo sta facendo su gel e mascherine queste persone saranno punite” ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza all’Associazione Stampa Estera. “In Italia – ha aggiunto Di Maio – è stata aperta un’inchiesta dalle procure e nel nuovo decreto in scrittura, che entro la settimana porteremo in cdm, introdurremo misure che servano a calmierare alcuni abusi rispetto a esigenze legate a mascherine e gel. Il nostro obiettivo è agevolarne l’acquisto ove serva”.

Coronavirus, vendeva mascherine: sanzionato un abusivo a Roma.

E come se non bastasse, è stato scoperto al centro di Roma un venditore ambulante abusivo di mascherine. I Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia hanno sanzionato un venditore irregolare, un cittadino del Bangladesh di 49 anni, che stava proponendo in vendita ai passanti di via IV Novembre non rose, né ombrelli, ma mascherine sanitarie monouso.

I militari, dopo averlo fermato e portato in caserma, ne hanno sequestrate ben 159 trovate nello zaino che portava con sé. Nei confronti dell’uomo è scattata una sanzione amministrativa di 5mila euro per la violazione del Regolamento di Polizia Urbana ed è stato sottoposto all’ordine di allontanamento per le prossime 48 ore.