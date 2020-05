Coronavirus, New York Times pubblica 1000 necrologi in prima pagina. “Perdita incalcolabile”

NEW YORK – Mille necrologi in prima pagina. Così il New York Times dedica la sua edizione domenicale alle vittime del coronavirus.

Sono “solo un decimo” dei quasi 100 mila che hanno finora perso la vita a causa del virus negli Stati Uniti. “Una perdita incalcolabile”, titola a tutta pagina il prestigioso quotidiano newyorchese.

“Non erano solo nomi in una lista. Erano noi”, si legge nel sommario. Mille persone, “rappresentano solo l’uno per cento del bilancio totale dei morti. Ma nessuno di loro era solo un numero”.

Eccone alcuni: “Joe Diffie, 62 anni, Nashville, star della musica country vincitrice del Grammy”.

“Lila A. Fenwick, 87 anni, New York City, prima donna nera che si è laureata alla Harvard Law School”.

“Myles Coker, 69, New York City, liberato dalla vita in prigione”.

“Ruth Skapinok, 85, Roseville, California, gli uccelli del cortile amavano mangiare dalla sua mano”.

“Jordan Driver Haynes, 27, Cedro Rapids, Iowa, generoso giovane con un sorriso delizioso”.

La scelta di rendere omaggio ai defunti selezionando un migliaio di necrologi presi dai giornali di tutto il paese rappresenta il tentativo di segnare una pietra miliare nella storia di questa pandemia.

“Volevo qualcosa che la gente possa guardare tra 100 anni per capire la portata di ciò che stiamo vivendo”, ha spiegato il national editor Marc Lacey.

Gli Usa sono al primo posto nel mondo per contagi (oltre 1,6 milioni) e morti (oltre 97 mila) registrati ufficialmente. (Fonte: New York Times).