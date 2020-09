Scalo Playground 2020 è un evento di più settimane a base di musica, drink e sport con comode sdraio e la possibilità di giocare anche a basket.

L’evento si è tenuto a Roma a largo Passamonti nel quartiere universitario di San Lorenzo, lo stesso in cui si trova il palazzo abbandonato in cui venne uccisa Desirée Mariottini.

Gli evidenti legati a Scalo Playground 2020, in molti casi sono stati dei veri e propri assembramenti senza mascherine.

Come documentato dall’Ansa, la movida nella capitale dimentica le regole anti Covid-19 anche se l’evento dell’estate romana ricorda tutte le norme anche online.

Sulla pagina facebook Scalo Playground 2020 alcune foto mostrano l’inadempienza delle regole da parte di molti dei presenti. In particolare, si nota il pubblico assembrato e senza mascherine nella galleria di foto pubblicate alcuni giorni fa in occasione del concerto degli Assalti frontali.

Scalo Playground 2020, cosa raccomandano gli organizzatori su Facebook

1) porta con te la mascherina

2) indossala mentre il personale all’ingresso sta rilevando la tua temperatura corporea

3) raggiungi velocemente un posto a sedere tenendo la mascherina

4) tieni la mascherina affinchè copra mento e naso ogni volta che ti alzi

5) indossala SEMPRE quando ti trovi in prossimità dei bagni e dei punti ristoro

6) inserisci i tuoi dati accedendo al form attraverso il QRcode che trovi alle casse, all’ingresso e sui tavolini

7) evita tu per primo di creare assembramenti e ricorda di indossare la mascherina se ti trovi in una situazione tale per cui il distanziamneto minimo di un metro non sia garantito (fonte: Ansa, Facebook).