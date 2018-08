LONDRA – “Corpi alieni su Marte“: misteriose sagome sul pianeta rosso. Un cacciatore di Ufo è convinto di aver trovato prove di vita extraterrestre in alcune foto scattate da un rover della Nasa.

Steve Martin, ex lavoratore statale del Kent (Regno Unito), ha navigato tra le migliaia di foto scattate dall’agenzia spaziale alla ricerca di qualcosa di inusuale. L’uomo ritiene di aver scovato tracce di presunti cadaveri alieni.

Nelle immagini si vedono effettivamente delle sagome che potrebbero ricordare delle forme umane, ma non c’è alcuna prova scientifica che tale sia la loro natura.

Secondo quanto riportato dal Mirror, Steve, 56 anni, ha dichiarato che per lui la sua scoperta: “E’ stata sconvolgente”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Io li chiamo pallidi piuttosto che grigi. Sono umanoidi, molto bianchi con grandi occhi”.

Martin ha specificato di non aver usato alcun software professionale per manipolare le immagini. Non solo, il cacciatore di alieni crede che la Nasa sappia la verità, ma stia “filtrando” le informazioni pubbliche.

Mentre una parte degli ufologi porta avanti la caccia agli extraterrestri su Marte, gli Stati Uniti guardano di nuovo alla Luna, con l’intenzione di stabilire una presenza costante nell’orbita del nostro satellite negli anni immediatamente successivi al 2020. E’ il programma presentato dal vicepresidente degli Stati Uniti e capo del rinato Consiglio Nazionale dello Spazio, Mike Pence, a ricercatori e tecnici della Nasa presso lo Johnson Space Center.

Le missioni lunari, ha detto Pence, dovranno precedere quelle su Marte e “voi guiderete questi viaggi”, ha aggiunto rivolgendosi al personale della Nasa. Il presidente Donald Trump ha firmato la Direttiva 1 sulla politica spaziale americana il primo dicembre 2017, chiamando la Nasa a focalizzare il suo programma spaziale di volo umano al ritorno sulla Luna.