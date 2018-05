PORTOFINO – Costanza Caracciolo aspetta un figlio dall’ex calciatore Bobo Vieri[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]? A sostenerlo è Verissimo che pubblica una foto su Instagram in cui scrive: “Curve sospette per Costanza Caracciolo, che è stata intercettata a Portofino con un pancino che lascia pensare ad una cicogna in arrivo! Vi terremo informati!“.

Il sospetto è supportato anche da un fatto. Vieri e la Caracciolo avevano comunicato, qualche mese fa, di aver perso un figlio.