VARESE – A Cremenaga, in provincia di Varese, una straordinaria grandinata domenica sera ha coperto il manto stradale della strada provinciale 61 con 30 centimetri di ghiaccio.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare almeno una cinquantina di macchine lungo la carreggiata. La strada provinciale è stata riaperta solo dopo mezzanotte.

Si sono registrate difficoltà anche a Germignaga e nei paesi vicini. Il sindaco Marco Fazio con un post su Facebook ha avvisato la cittadinanza: “Si segnalano varie piante cadute lungo la provinciale per Brezzo di Bedero e quella per Porto Valtravaglia. I vigili del fuoco sono impegnati in varie attività, quindi non siamo in grado di dare risposte sui tempi di riapertura. Invitiamo a usare i mezzi privati solo per stretta necessità”.