Cristiano Ronaldo in vacanza a Celle Ligure. La foto pubblicata su Instagram diventa uno spot involontario per la località ligure.

Cristiano Ronaldo, nella foto è insieme alla famiglia a bordo di uno yacht privato.

In questi anni in bianco e nero, Ronaldo a quanto pare ha avuto modo di apprezzare la costa ligure tanto amata da generazioni di torinesi.

Nella foto, come scrive il Corriere della Sera, si nota la pineta Bottini, uno dei luoghi più suggestivi di Celle Ligure.

Nello scatto, Ronaldo scrive: “La famiglia campione! Nothing better than celebrate your victories with the ones you love (niente di meglio che celebrare le tue vittorie con le persone che ami ndr).

Celle Ligure, lo spot involontario di Ronaldo

In questo momento in cui siamo alle prese con l’emergenza Covid-19 che ha dimezzato il turismo nel mondo, come spiega sempre il Corriere

“Il fatto però che di tanti posti in Liguria [Ronaldo] abbia scelto proprio il mare antistante Celle Ligure deve inorgoglire non solo gli abitanti della cittadina, ma far pensare all’assessore al turismo che uno spot (involontario) di questo livello difficilmente gli arriverà più (fonte: Corriere della Sera, Instagram).