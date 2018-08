TORINO – Cristiano Ronaldo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto della sua famiglia al completo, tutti rigorosamente con la maglia della Juve: lui, la compagna Georgina e i suoi quattro figli, Cristiano jr in piedi in mezzo alla coppia, e i piccoli Alana Martina e i gemelli Eva Maria e Mateo in braccio, sulla terrazza della sua villa sulla collina torinese [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. “La famiglia bianconera! #fino alla fine. In una decina di minuti il post di CR7 ha attirato un milione e 100 mila ‘piace’.

“Voglio vincere la Champions con la Juve e faremo di tutto per conquistarla, ma non sarà un’ossessione”. Così Ronaldo, reduce da un tris in Europa con il Real Madrid, alla sua prima stagione in bianconero, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Dovremo arrivarci passo dopo passo – ha spiegato il portoghese nell’esclusiva concessa Dazn -: quest’anno, l’anno prossimo, fra tre anni. L’importante per questo club è vincere la Serie A, la Coppa Italia e avanzare il più possibile in Champions League”.

“Sono molto felice, la squadra è forte e la Juve, come sanno tutti, è uno dei migliori club del mondo”. “Sono sorpreso in positivo, ci alleniamo duramente due volte al giorno. Mi piace come si allenano, la loro mentalità: hanno metodi particolari, sono molto, molto professionali e per questo mi sento bene”.

Il primo impatto conferma la bontà, dal suo punto di vista, della scelta fatta in estate: “Ci sono cose nella vita che sembrano dettate dal destino e in questo caso è stato così. Non mi sarei mai aspettato di giocare in questo team, ma certe cose avvengono in maniera naturale. Per me è stata una decisione facile, quanto fatto a Madrid è incredibile, ho vinto tutto, la mia famiglia vive lì, ma fa parte del passato: voglio tentate di scrivere la storia in questo club”.

“Gestire la pressione non è facile, però ci sono volte in cui mi piace giocare sotto pressione”. “Positiva, fa parte del mio lavoro, devi conviverci, fa parte dell’essere CR7, fa parte del mio Dna, ma so gestirmi”.