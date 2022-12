Georgina Rodriguez non ha badato a spese e a Natale ha regalato al suo Cristiano Ronaldo un’auto da 345mila euro. Si tratta di una Rolls Royce Dawn decappottabile.

Cristiano Ronaldo, il regalo da 345mila euro che ha ricevuto per Natale

L’attaccante portoghese ha pubblicato sul suo account Instagram la foto dell’auto avvolta da un mega nastro rosso ed ha ringraziando la compagna per il bel gesto. Nella foto, accanto ai due compare una persona vestita da Babbo Natale.

Il momento non facile che sta attraversando Ronaldo

Come scrive il Daily Mail, il regalo arriva in un momento non facile per l’ex attaccante della Juventus. Ronaldo ha infatti detto addio al Manchester United ed è rimasto deluso dalla sua nazionale ai Mondiali. Il 37enne è attualmente in trattativa con la squadra di calcio dell’Arabia Saudita Al-Nassr e sarebbe vicino a concordare un accordo storico da 200 milioni di euro l’anno. Nel frattempo si gode le vacanze natalizie a casa con la sua famiglia.