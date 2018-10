ROMA – Cristiano Ronaldo e l’orologio da 2 milioni di euro. Il campione portoghese della Juventus in conferenza stampa prima della sfida (da ex) contro il Manchester United si è presentato con un cronografo arricchito da 424 diamanti. Si tratta di un Jacob and Company in edizione limitata H24 con un peso totale del diamante di 15,25 carati. Un orologio personalizzato similmente appariscente è stato acquistato dal rapper Wizkid a luglio – che si dice abbia speso oltre 850.000 sterline per l’orologio. Niente rispetto al gioiello del portoghese: quello di Cr7 è valutato 1,85 milioni di sterline circa 2 milioni di euro (afp).