TORINO – Piccolo incidente all’Allianz Stadium per una tifosa della Juventus che durante il riscaldamento pre-partita con il Chievo riceve una pallonata involontaria in volto da Cristiano Ronaldo. “Prendere una pallonata in pieno volto da CR 7 durante il riscaldamento non è da tutti… Fino alla fine. E grazie agli amici della curva per il supporto!”.

Ci scherza sopra Elena Di Martino – come riporta il Corriere della Sera – e fa bene: dopotutto prendere una pallonata in faccia da Cristiano Ronaldo non è certo una cosa da tutti i giorni. Super-tifosa della Juventus, la signora di Mondovì (Cuneo) si è vista rompere gli occhiali e subire una piccola ferita in volto, ma è stata subito curata all’Allianz Stadium. “Ora però mi aspetto almeno un invito a cena“, scherza ancora Elena.

Nella partita vinta contro il Chievo per 3-0 Cristiano Ronaldo ha sbagliato il primo rigore con la maglia della Juventus, facendoselo parare da Sorrentino. Per Cr7 nonostante la vittoria, non è stata una grande serata, con diversi errori sotto porta non da lui. Non solo il rigore sbagliato insomma per il capocannoniere del campionato insieme a Zapata e Quagliarella. Sicuramente la prossima partita Cristiano Ronaldo saprà rifarsi come ha sempre dimostrato finora.