TORINO – Cristiano Ronaldo, selfie senza sorriso. Un selfie in auto nel giorno della ripresa degli allenamenti con la Juventus. Cristiano Ronaldo celebra il ritorno alla Continassa tornando a postare sui suoi seguitissimi canali social una sua foto: sguardo dritto nell’obiettivo, occhiali da sole in punta di naso, espressione seria e concentrata sui prossimi obiettivi, uno sguardo quasi accigliato.

Dopo le tante parole sul caso del presunto stupro, CR7 vuole tornare a far parlare delle sue prodezze sul campo alla partita di sabato contro il Genoa di Piatek, attuale capocannoniere della serie A, al ritorno all’Old Trafford di Manchester per la sfida con lo United in Champions in programma mercoledì prossimo.