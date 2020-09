Cristina D’Avena in décolleté a 56 anni. I fan apprezzano

Cristina D’Avena a 56 anni fa impazzire i fan grazie ad una foto in décolleté. La reginetta delle canzoni per bambini viene anche attaccata per un dettaglio che appare nella foto.

Cristina D’Avena oggi ha 56 anni. Il grande pubblico la consoce per aver cantato decine di sigle di cartoni animati negli anni Ottanta e non solo. Su Intagram, la cantante pubblica una fto che la ritrae in décolleté.

Lo scatto riceve molti apprezzamenti dai fan. Tra loro però, c’è anche chi nota un dettaglio: “Com’è possibile apparire così?” ” Ma è un fotomontaggio?” E ancora: “Troppi filtri..”. Il riferimento è ai filtri che sono a disposizione su Instragram, il social su cui Cristina ha pubblicato la foto realizzata al mare vicino Montecarlo.

Il mezzo busto di Cristina D’Avena

Nella foto, Cristina D’Avena appare a mezzo busto ed indossa un bikini nero che, come si dice in questi casi, “non lascia nulla all’immaginazione”.

Il décolleté è apprezzatissimo. I follower scrivono tra i commenti: “Esplosiva, ti amavo da bambino e anche adesso”. E ancora: “Sei stupenda”. Tra i fan c’è però chi accusa la cantante di aver ritoccato la foto.

Due anni fa, la D’Avena pubblicò uno scatto simile da Gallipoli nel Salento.

Nell’accompagnare la foto in bikini, in quell’occasione scrisse: “Ultimi giorni di sole… Me lo godo tutto pensandovi e mandandovi un grosso bacio! Vi amoooo!”.

La foto ottenne anche in quel caso il pieno di like.

Il commento “Ciak…Si gira…Vi penso!”

La D’Avena, nell’accompagnare la foto scrive: “Ciak… Si gira… Vi penso!”

Si sta preparando a qualche progetto che la vede protagonista? Il sospetto nasce. Forse un film o un videoclip che accompagna l’uscita di un nuovo album. Staremo a vedere (fonte: Leggo, Instagram).