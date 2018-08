GALLIPOLI – Alla tenera età di 54 anni Cristina D’Avena sembra ancora una ragazzina. L’adoratissima cantante di brani per bambini che dagli anni Ottanta canta le sigle dei cartoni animati più amati, si trova in vacanza come ogni anno in Salento. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Dalla spiaggia di Gallipoli Cristina D’Avena ha postato una foto che la ritrae in bikini, sfoggiando un corpo mozzafiato. “Ultimi giorni di sole…- si legge in calce al post – Me lo godo tutto pensandovi e mandandovi un grosso bacio! Vi amoooo!”. La foto su Instagram ha fatto subito il pieno di like.

