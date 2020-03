Cristina Parodi, videochiamata con i figli lontani da Bergamo: “La mia famiglia ai tempi del Coronavirus”

ROMA – Cristina Parodi in videochiamata con i figli via Skype. Su Instagram la conduttrice ha condiviso la foto di una videochiamata collettiva insieme ai suoi tre figli Benedetta, Angelica ed Alessandro.

La giornalista vive a Bergamo, una delle zone più colpite dell’emergenza coronavirus in Lombardia, ed è moglie del sindaco Giorgio Gori. “La mia famiglia al tempo del Coronavirus” scrive l’ex conduttrice del Tg5 e di Domenica In. A corredo dello scatto, gli hashtag #lontanimavicini #telefonatadellasera #chevogliadiabbracciarvi.

Benedetta è nata un anno dopo le nozze. Alessandro nel 1997, Angelica nel 2001. La Parodi non ha mai nascosto di avere un legame speciale con i suoi figli, soprattutto perché vivono lontano da casa. Cristina e il marito abitano invece a Bergamo. Qualche tempo fa la Parodi aveva raccontato la difficoltà di vivere lontana dai suoi figli e la voglia di trascorrere del tempo con loro, nonostante la distanza.

La Parodi in questi giorni è molto attiva sui social come testimonial di una campagna di raccolta fondi promossa da Cesvi Onlus e destinata ad aiutare i medici di Bergamo rinforzando la terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII: servono ventilatori, monitor e dispositivi per la sicurezza personale.

Fonte: Instagram, Today