Damian Hurley ha 19 anni ed è il filgio di Liz Harley, l’attrice, supermodella, produttrice cinematografica e stilista britannica oggi 55enne nota per la sua bellezza. Damian, su Instagram appare in una foto a torso nudo e con i capelli lunghi. Come la mamma è molto bello. E i follower glielo fanno notare.

Damian Hurley, la foto del figlio di Liz Hurley a torso nudo e con i capelli lunghi

In molti infatti scrivono “sei stupendo” nei commenti. E anche la mamma è molto orgogliosa: lo si capisce dal commento lasciato sulla pagina del figlio. Damian, anche se giovanissimo già lavora mondo della moda e della recitazione. A 19 anni ha già posato insieme a star come Irina Shayk. “Quei geni di cui sei fatto sono incredibilmente belli” è uno dei commenti apparsi su Instagram. La somiglianza con la mamma è molto forte, soprattutto per gli occhi azzurri e la bocca carnosa.

Il suicidio di suo padre Steve Bing

Elizabeth Hurley, dopo una storia con Hugh Grant è stata insieme al produttore/sceneggiatore hollywoodiano Steve Bing. E’ lui il padre di Damian. Bing è morto suicida il 22 giugno 2020 lanciandosi dal 27esimo piano di un grattacielo a Los Angeles.