ROMA – Damiano David è il volto e la voce dei Maneskin, la band romana rivelazione all’ultimo X-Factor che ora, grazie al loro rock-glam molto inspirato, riempiono i palazzetti dello sport ad ogni data. Damiano è il leader della band che ora, grazie al successo del suo gruppo su X-Factor, è diventato un personaggio molto seguito sui social media a soli 19 anni.

Damiano David posa spesso su Instagram in pose e abbigliamenti che ricordano le rockstar degli anni sessanta e settanta. A colpire particolarmente è stata però una sua ultima foto, in cui mostra il tatuaggio con Gesù che si è fatto, forse in onore di John Lennon che aveva definito i Beatles più grandi di Gesù Cristo in quanto a fama.

Il cantante dei Maneskin si è fatto un tatuaggio in cui il volto di Gesù è ritratto in maniera simile, con tanto di corona di spine in testa. La somiglianza ha scatenato una forte polemica su Instagram, dove diversi utenti di fede cattolica si sono sentiti offesi e hanno scritto molti commenti critici.

Un utente ha spiegato meglio degli altri cosa rappresenti il tatuaggio per chi è credente: