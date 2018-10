ROMA – Daniela Figo ha 18 anni, studia biomedicina ed è la figlia di Luis Figo e dell’ex modella svedese Helin Svedin. La ragazza ha deciso di seguire le orme materne diventando modella.

Daniela ha una bellezza naturale. Da poco, la giovane ha deciso di ripercorrere con successo le orme professionali della madre ed ha posato per “Fashion”.

Lo scorso gennaio, la ragazza è stata protagonista di uno scandalo a luci rosse che poi si è rivelato falso e che avrebbe potuto travolgerla. La figlia dell’ex stella di Barcellona, Real Madrid e Inter, sarebbe stata scambiata per la protagonista di un video a luci rosse in cui c’era una ragazza affermava di essere appunto lei. Una “trovata” che però è stata smascherata e smentita dalla stessa figlia del campione portoghese.

Le foto e i video a luci rosse, ha precisato Daniela, erano infatti di “una ragazza che finge di essere me“: “Voglio che tutti sappiano e capiscano che le immagini sono false e non sono affatto le mie! Non capisco il motivo che si cela dietro tutto ciò e mi rende triste che certa gente faccia tutto questo solo per attirare attenzione, coinvolgendo persone che nemmeno conosce” aveva spiegato Daniela Figo.