VARESE – Gaffe imperdonabile per Mara Venier al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. La sua presenza, in mezzo ai 230 invitati della coppia più amata della tv, non è certo passata inosservata a causa del colore abbagliante del suo abito: bianco candido come la sposa.

E’ stata la stessa Venier, amica carissima della coppia, a svelare il suo outfit all’impietoso mondo del web, pubblicato una foto abbracciata agli sposi. Ma in tanti si sono focalizzati sul colore del suo abito invece che sulla felice unione appena celebrata.

Come galateo vuole, infatti, il giorno delle nozze, il bianco è il colore riservato alla sposa e indossarlo da parte di un ospite non è molto garbato. Diversi i commenti critici apparsi in calce alla foto.