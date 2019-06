ROMA – David Hasselhoff, l’attore diventato famoso in tutto il mondo per i suoi ruoli in numerose serie televisive anni ’80 come Supercar o Baywatch, è stato fermato sull’A21 durante alcuni controlli di routine della polizia stradale. L’attore, malgrado la velocità elevata, non è stato multato perché stava partecipando alla Gumball 3000: un rally non competitivo lungo 3mila miglia.

Gli agenti della polizia stradale che lo hanno fermato poi si sono scattati un selfie con lui. L’immagine è stata condivisa dal profilo ufficiale Twitter della Polizia di Stato, ma anche dallo stesso attore statunitense sui suoi social. “Mi hanno fatto scendere ma volevano una foto con quello che hanno detto fosse il loro eroe. La vita è bella”, il suo commento. “Niente Supercar e tutto in ordine – il post della Polizia -. Poi una foto per gli agenti con il loro attore preferito”.

Fonte: Twitter.