“Autore di brani immemorabili”. Questa l’errore del sindaco di Napoli Luigi De Magistris su Twitter in un messaggio sulla morte di Ennio Morricone.

De Magistris nel ricordare Morricone, scomparso questa notte a 91 anni, infatti scrive proprio “autore di brani immemorabili”, ovvero difficili da ricordare. Immemorabile infatti, come viene definito sul dizionario, è un aggettivo per descrivere un qualcosa di talmente antico che se ne è perduta la memoria.

Questo il tweet completo di De Magistris: “È volato via Ennio Morricone, oltre i confini della terra, come la sua musica. Un musicista unico, compositore di brani immemorabili, un genio, uomo di profonda sensibilità. Perdiamo un grande italiano”.

Le reazioni all’errore di De Magistris.

Non sono ovviamente mancate reazioni al tweet del sindaco. “Tutto vero – scrive un commentatore – ma le faccio notare sommessamente che si scrive memorabili. Immemorabile significa remoto, di difficile ricordo…Con rispetto”. “Il concetto lo avevamo capito – commenta un altro utente – lo scusi è un politico, gli si può perdonare, a parte il cordoglio per una grande persona che non c’è più”.

La morte di Ennio Morricone.

Ennio Morricone è morto questa notte, 6 luglio, in una clinica romana. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, aveva 91 anni. Qualche giorno fa si era rotto il femore.

Ad annunciare la morte di Ennio Morricone il direttore del Tg5 Clemente Mimun su Twitter. La notizia è stata poi confermata da Ansa nei minuti successivi.

Con lui se ne va un pezzo della storia della musica da film. La sua fama è esplosa grazie al sodalizio artistico con Sergio Leone, padre dei film Spaghetti Western, ed è proseguita con grandi collaborazioni: da Bertolucci a Carpenter. Morricone ha ricevuto due premi Oscar, uno nel 2007 e uno nel 2016. Quest’ultimo per la colonna sonora di The Hateful Height di Quentin Tarantino. (Fonti Twitter e Fanpage).