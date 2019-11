ROMA – Heidi parla con Clara, l’amica sulla sedia a rotelle: “Che mi racconti?”. Lei risponde: “Io sto con Salvini”. Quindi il lancio nel dirupo.

Bufera per la vignetta – a dir poco di cattivo gusto – che Patrizia Giussani, già candidata per la sinistra a Desio, in Brianza, ha condiviso lo scorso agosto sui social. Il post, come detto, risale allo scorso agosto, ma nelle ultime ore è finito sotto gli occhi dello stesso Matteo Salvini che sui social protesta:

“Alla faccia dell’odio in rete…! Complimenti per il post a questa ‘gentile’ signora, già candidata per la sinistra a Desio, in Brianza. Un messaggio di grande rispetto anche verso le persone disabili… Che vergogna”.

A protestare è anche il deputato della Lega Massimiliano Capitanio: “La sinistra stigmatizzi subito il ‘meme’ postato su Facebook e mai rimosso da un candidato di sinistra alle ultime elezioni amministrative di Desio in cui la celebre Heidi getta da un burrone l’amica Clara in sedia a rotelle per aver esclamato ‘Io sto con Salvini!’. Giù le mani dai disabili. Chi si riempie sempre la bocca di tante belle parole, di rispetto e di diritti in realtà chiacchieri meno e sia almeno coerente con quanto va predicando in giro. Nessuno pensi di cavarsela derubricando questa iniziativa a dir poco vergognosa a una semplice iniziativa partorita da una mente bacata. Questa non è nemmeno satira, ma odio allo stato puro”.

Fonte: Facebook, Giornale di Monza.